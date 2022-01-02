طريقة عمل العدس بجبة المدمس في خطوات سهلة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد العدس بجبة من المواد الغذائية التي تلقى إقبالًا كبيرًا خاصة أنه من الوجبات سهلة التحضير على السفرة المصرية، وذلك نظرًا لفوائده الصحية، فضلًا عن مذاقه الشهي، لذلك نقدم في خطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل العدس بجبة المدمس، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل العدس بجبة المدمس

- مقادير العدس بجبة المدمس

عدس بني منقوع

فلفل أخضر حار

ليمون

ثوم

زيت

طماطم مفرومة

بيض

ملح

كمون ناعم

- طريقة تحضير عدس بجبة المدمس

يسلق العدس في الماء المغلي على النار مع الثوم والطماطم المفرومة

يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون الناعم

يمكن إضافة عدس أصفر

يترك الخليط على النار حتى تمام النضج

يقلب البيض في السمنة على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الخليط

يضاف العدس ويقلب الخليط ويقدم

طريقة عمل عدس بجبة بالبطاطس

- مقادير عدس بجبة بالبطاطس

عدس بني منقوع

بطاطس مسلوقة

سمنة

بصل

ثوم

كمون ناعم

بهارات

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير عدس بجبة بالبطاطس

شوحي العدس مع البصل فى السمن على النار ثم أضيفي البطاطس المسلوقة المهروسة وقلبي

إخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات

أضيفي خليط العدس لخليط البيض وقلبي

إدهني بايركس بالسمنة ثم صبي الخليط وأدخليه الفرن حتى تمام النضج

زيني الوجه بالكزبرة المفرومة وقدميه

طريقة عمل عدس بجبة بالطماطم

- مقادير عدس بجبة بالطماطم

عدس بني مسلوق

بصل

سمنة

شطة ناعمة

عصير طماطم

ثوم مفروم

كمون ناعم

ملح

ثوم

فلفل أسود

- طريقة تحضير عدس بجبة بالطماطم

شوحي الثوم المفروم في الزيت على النار وأضيفي عصير الطماطم واتركي الطماطم لتتسبك

أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون الناعم ثم أضيفي العدس المسلوق

اتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه