الامارات | دبي وباريس وعادل إمام في أحدث فيديو كليب لمحمد رمضان .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي وباريس وعادل إمام في أحدث فيديو كليب لمحمد رمضان .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح الفنان المصري محمد رمضان كليب أغنية "متعودة" بالاشتراك مع الرابر الجزائري سولكينج حيث تم تصوير الكليب بين دبي وباريس، ويبدأ الكليب بلقطتين من الجو إحداهما لبرج إيفل والأخرى لبرج خليفة، ونشاهد بعد ذلك كلا من محمد رمضان وسولكينج داخل سيارة رياضية قبل انطلاق سباق بينهما.

واستعان محمد رمضان في الأغنية بجملة شهيرة للفنان عادل إمام من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" وهي جملة "متعودة دايما"، حيث يُسمع صوت عادل إمام أكثر من مرة في الأغنية.

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