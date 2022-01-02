الامارات | بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة مُتَّهمة بـ «انفلونزا الطيور»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة مُتَّهمة بـ «انفلونزا الطيور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول محلي إن السلطات البيطرية البلغارية بدأت اليوم الأحد في إعدام أكثر من 39 ألف دجاجة في قرية كريفو بول الجنوبية بعد تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعتين هناك.

وقال مينكو أنجيلوف محافظ منطقة هاسكوفو إن المزرعتين أصيبتا بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى من نوع إيه. ويعد هذا ثاني تفش في تلك القرية منذ أبريل عندما تم إعدام أكثر من 40 ألف دجاجة.

وتفشت أشكال حادة من إنفلونزا الطيور في أوروبا وآسيا في الأسابيع الأخيرة.

وغالبا ما تكون إنفلونزا الطيور قاتلة للدواجن لكن لا يمكن انتقالها عن طريق الغذاء على الرغم من أن بعض الإصابات البشرية أثارت القلق بين علماء الأوبئة.

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