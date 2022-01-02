الامارات | اعترافات بطل فيديو "ارحمني يا وائل" تكشف علاقته بالمرأة التي ضربها !

شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات بطل فيديو "ارحمني يا وائل" تكشف علاقته بالمرأة التي ضربها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تداول فيديو يرصد قيام شخص بالتعدي على سيدة بالضرب المبرح وصفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة للحياء.

ووفق "العربية نت" اعترف المتهم بالتعدي على سيدة الوراق بطل فيديو "ارحمني يا وائل" الذي أشعل موجة غضب بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي أمام جهات التحقيق بصحة ما ورد في مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تعديه على منار شقيقة زوجته وضربها من أجل الضغط على زوجته للتراجع عن قضية الخلع التي أقامتها ضده.

وأضاف وائل في أقواله بالتحقيقات أمام نيابة الوراق أنه تعدى على شقيقة زوجته لعلمها بمكان زوجته، وكان يريد معرفة أين اختفت بعد إقامتها دعوى خلع ضده، فرفضت "منار" مساعدته.

وبإجراء التحريات تبين أن السيدة هي شقيقة زوجة المتهم، وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب ظنه أنها السبب في رفع شقيقتها قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها.

وكان المتهم ويدعى "وائل. ن" يريد الانتقام من السيدة "منار" وشقيقتها "مها" بسبب رفعها قضية خلع بعد 8 سنوات زواج وبعد أن أنجبت منه طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، حيث أقدمت على ذلك بسبب سوء معاملته لها، وكونه متعدد الزيجات، فطلبت منه الطلاق فرفض، فأقامت دعوى خلع ومن وقتها وهو يهددها ويهدد أسرتها ومستمر في ترويعهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يرصد قيام شخص بالتعدي على سيدة بالضرب المبرح وصفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق.

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