منها داش.. أفضل 4 أنظمة غذائية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحرص الكثيرين على اتباع نظام غذائي جيد وصحي للتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ومميز.

وهناك بعض الأنظمة المفيدة للجسم التي تساهم في إنقاص الوزن والوقاية من بعض الأمراض الأخرى.

وفي هذا الصدد يستعرض لكم " الخليج 365" أفضل 4 أنظمة غذائية في 2021، وفق ما ذكر مواقعا "eatthis" و"health".

1. حمية البحر المتوسط:

تحتل حمية البحر الأبيض المتوسط المرتبة الأولى لأفضل نظام غذائي للأكل الصحي، والنظام الغذائي الأسهل لاتباعه، وأفضل نظام غذائي لمرض السكري، وأفضل نظام غذائي صحي للقلب وأفضل نظام غذائي نباتي، إلى جانب أفضل نظام غذائي بشكل عام.

ويعتمد هذا النظام على تناول الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات وزيت الزيتون والبروتينات الصحية، وهناك الكثير من الفوائد الصحية لإتباع حمية البحر الأبيض المتوسط فهو مرتبط بصحة القلب والدماغ.

2. حمية داش:

يحتل نظام DASH الغذائي المرتبة الثانية لأفضل نظام غذائي لخسارة الوزن، وهو نظام غذائي يتبع يساعد على وقف ارتفاع ضغط الدم، ولكنه ليس فقط للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى فعاليته في خفض ضغط الدم، فقد أظهرت الدراسات أن DASH تعمل على تعزيز فقدان الوزن وحماية صحة القلب، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي وأنواع معينة من السرطان.

3.النظام الغذائي المرن:

النظام الغذائي المرن هو في الأساس يعتمد على الأطعمة النباتية مع إدراج اللحوم أو الأسماك في بعض الأحيان، وأظهرت العديد من الدراسات أن التحول نحو نظام غذائي نباتي في الغالب مرتبط بخفض وزن الجسم وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك علامات تحسن صحة التمثيل الغذائي وضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

4. حمية مايند:

تجمع حمية مايند الغذائية بين حمية البحر الأبيض المتوسط، ونظام داش الغذائي وتساعد في الحفاظ على صحة الدماغ بما في ذلك الوقاية من الخرف والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر، ولكن يمكن لأي شخص اتباع نظام مايند الغذائي لفقدان الوزن والتمتع بصحة جيدة بشكل عام.

وتعتمد الحمية على تناول أكثر من 10 أطعمة تحمي الدماغ، مثل الخضروات الورقية الخضراء، والمكسرات، والتوت، والفاصوليا، وزيت الزيتون، والحبوب الكاملة، والأسماك، والدواجن، ويحدد هذا النظام أيضًا خمسة أطعمة يجب تجنبها، والتي ثبت أنها تعيق صحة الدماغ مثل الزبدة والسمن، والجبن، واللحوم الحمراء، والأطعمة المقلية، والمعجنات والحلويات.