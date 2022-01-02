4 فوائد سحرية للبطاطا في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تحتوي البطاطا على العديد من الفوائد الغذائية، التي يحتاجها الجسم، حيث تساعد على تحسين المناعة وضبط ضغط الدم.

كشف تقرير نشره موقع "إنديا"، أن البطاطا تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن الهامة للجسم، وتعزيز الجهاز المناعي، وفق ما ذكر موقع "سبوتنيك".

مصدر غني بفيتامينات "أ" و"سي"

يحتوي كوب واحد من البطاطا المخبوزة، على حوالي نصف احتياجات الجسم اليومية، من فيتامين سي، كما تحتوي نفس الحصة على 400 بالمئة من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين أ، وهما من الفيتامينات المهمة لتعزيز المناعة،خاصة في فصل الشتاء بسبب البرد والإنفلونزا.

مضادة للالتهابات

تحتوي البطاطا على مركبات طبيعية، تعمل كمضاد للالتهابات، حيث تقلل الالتهاب على المستوى الخلوي.

وتوصلت الأبحاث إلى انخفاض الالتهاب في أنسجة المخ والأعصاب بعد تناول مستخلص البطاطا الحلوة، وذلك في تجارب أجريت حول تأثير البطاطا على الحيوانات.

تنظيم ضغط الدم

تساعد البطاطا أيضا في تنظيم ضغط الدم في الجسم، حيث يحتوي كوب واحد من البطاطا المخبوزة بقشرتها، على 950 ملج من البوتاسيوم.

وتعد هذه الكمية أكثر من ضعف الكمية في موزة متوسطة الحجم، ويساهم البوتاسيوم في القضاء على الصوديوم الزائد والسوائل من الجسم، الأمر الذي يخفض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب وتقلصات العضلات.

فقدان الوزن

تساهم البطاطا في حرق الدهون، إذ تحتوي على نسبة من النشا، وتبين أن ما يقارب الـ12% من النشاء الموجود بها هو عبارة عن نشا مقاوم، والتي تعتبر مادة حشو تشبه الألياف لا يستطيع الجسم هضمها ويمتصها.

وكشفت الدراسات أن استبدال 5.4?% فقط من إجمالي تناول الكربوهيدرات بالنشا المقاوم، يسبب زيادة بنسبة 20 إلى 30% في حرق الدهون بعد الوجبات، وأيضا يساعد النشا المقاوم الجسم على ضخ المزيد من الهرمونات المسببة للشبع.