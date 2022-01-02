معلومات عن لورا عماد زوجة شريف منير بعد عودتها للتمثيل: خدمت زوجته الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة لورا عماد، زوجة الفنان شريف منير، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان عودتها مرة أخرى للتمثيل، من خلال إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك»، بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية.

عودة زوجة الفنان شريف منير للتمثيل

ونشرت الفنانة لورا عماد فيديو لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلة: «النهاردة أول يوم تصوير ليا رجعت تاني أمثل وأنا مبسوطة نصيبي وقسمتك الجزء الرابع حدوتة وأنسى روحي وياك».

وأضافت لورا: «انتظرونا النهارده على on e الساعة 8 حدوتة وأنسى روحي وياك، للمنتج الكبير أحمد عبدالعاطي، والمؤلف الجميل عمرو محمود ياسين، والمخرج عصام نصار، يا رب بالتوفيق».

وعلى الفور بات الرواد يتسائلون عن الفنانة ويبحثون عنها، وعن سبب اعتزالها لسنوات.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن الفنانة لورا عماد.

من هي لورا عماد زوجة شريف منير؟

- ولدت عام 1972.

- عملت لورا في البداية كموديل للإعلانات.

- ساعدها طارق التلمساني في الدخول لعالم الفن والتمثيل.

- كان أول عمل لها فيلم «البطل» عام 1998، ثم شاركت في عدة أعمال.

- اعتزلت الفن مبكرًا عقب زواجها من الفنان شريف منير.

- عقب اكتشاف التلمساني لها، قدمها إلى المنتج سامي العدل للمشاركة ببطولة فيلم «البطل» عام 1998، ثم قامت بعدد من الأعمال الأخرى.

- شاركت لورا في عدة أعمال قليلة جدًا، وهي «لو كان ده حلم، وسوق المتعة، وأرض الخوف، ومسلسل الرجل الآخر، والبطل».

- جمعتها قصة حب بالفنان شريف منير كُللت بالزواج، وإنجاب ابنتين، وهما فريدة وكاميليا.

أشار شريف منير، في إحدى اللقاءات التليفزيونية، السابقة إن لورا كانت تخدم زوجته الأولى بعد إصابتها بمرض «سرطان القولون»، وأن أولاده من زوجته الفقيدة يرتبطون بها.