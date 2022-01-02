«الإفتاء» توضح رأي الدين في تغيير الجورب بآخر على وضوء واحد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

خلال أداء الصلوات الخمس يحرص العديد من السيدات على ارتداء الجوارب والتغيير فيما بينها على مدار اليوم، وفي بعض الأحيان يتم المسح عليها أثناء خطوات الوضوء، ونحو هذا الشأن، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا جاء مضمونه: «هل يجوز تغيير جورب ولبس جورب آخر على وضوء واحد؟».

جواب دار الإفتاء

وخلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، أوضح محمود شلبي، أحد أمناء الفتوى الجواب بأن الأمر يتوقف على هل قامت المرأة بالمسح على الجورب الأول أم لا؟.

وتابع أمين الفتوى مستعينًا بأحد الأمثلة، قائلًا، «يعني أنا دلوقتي في جورب أول وجورب تاني، لو اتوضيت للفجر ومستمرة على الوضوء بنفس الشراب لحد العصر، وفي صلاة الظهر قلعت الشراب ولبست شراب تاني مفيش مانع، لأن هنا الأولاني أنا ممسحتش عليه أصلًا».

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء، لافتًا إلى أن الجورب الذي يُنتقض الوضوء حال ارتداؤه، يجب المسح عليه، وإذا جاءت الرغبة في تغييره بصلاة أخرى فهذا لا يجوز، فعلى سبيل المثال، «انتقض الوضوء العصر ومسحت على الشراب، وفي صلاة المغرب حابب ألبس شراب تاني لا ده مينفعش أمسح على الشراب التاني وقتها».

حديث الفقهاء عن بطلان المسح على الجوربين

وأوضح محمود شلبي، آراء الفقهاء في تلك أمر بطلان المسح على الجورب، أنهم لفتوا إلى أن بطلان طهارة المسح على الجوربين تأتي، بانتهاء المدة، أو عدم صلاحية الشراب للمسح عليه، أو بخلعه أو خلع أحدهما، أو بحدوث ما يوجب الغسل.

«الإفتاء» توضح حكم المسح على الجورب الشفاف

أما عن مشروعية المسح على الجورب الشفاف أثناء الوضوء، أوضحت دار الإفتاء أن الأمر يجوز عند جماهير العلماء، إذا كان مجلدًا يمكن تتابع السير عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.