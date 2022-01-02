الامارات | مصر: قتل شقيقه في "قعدة مزاج" ثم تظاهر باكتشاف الجثة !

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: قتل شقيقه في "قعدة مزاج" ثم تظاهر باكتشاف الجثة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة موظفا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على شقيقه بالضرب ما أدى إلى وفاته، وذلك أثناء "خلوة" لتعاطي المخدرات بحي المقطم.

وأقر المتهم بأنه أثناء تواجده مع المجني عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب ما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

ولاذ بالفرار تاركا باب الشقة مفتوحا، وتظاهر لاحقا باكتشاف جثة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" عائد للقتيل.

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