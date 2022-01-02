الامارات | الصين: جهاز لمراقبة الموظفين يحصي تحركاتهم وغفواتهم ويقتطع من رواتبهم تلقائياً !.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: جهاز لمراقبة الموظفين يحصي تحركاتهم وغفواتهم ويقتطع من رواتبهم تلقائياً !.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت الصين نظاما إلكترونيا جديدا في مواقع العمل يقوم بحساب ساعات العمل الفعلية لكل موظف ويسجل الأوقات التي يقضيها الشخص في مكتبه.



وقال خبراء مختصون أن "النظام الإلكتروني الذكي سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".

وأضافوا : "في حال نوم الموظف في مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا سيقتطع مبلغا مساويا للفترة التي استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهري".

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