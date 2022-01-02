5 نصائح للأمهات للتعامل مع سلوك ابنك العنيف (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتعامل الأطفال أحيانا بشكل عنيف في بعض المراحل العمرية، مما يشعر الأمهات بالقلق والتوتر من صعوبة التعامل معهم، وتتساءل الأمهات عن الطريقة المناسبة للتعامل معه والعصبية المفاجئة.

أوضحت الدكتورة رنا هاني، أخصائي الصحة النفسية والتربية الإيجابية، أن التغيرات الجسمانية التي تحدث للطفل تلعب دورا في التغير المحوري الذي يحدث له.

نصائح للتعامل مع سلوك الطفل العنيف

- أن تتعامل الأم مع طفلها على أنها المدرب العاطفي الأول لابنها.

- الابتعاد عن تكرار عبارة أن الطفل عنيف لأنها من الأمور التي تقلل ثقته في نفسه.

- مواجهة الطفل وسؤاله عن شعوره عند التصرف بشكل غير لائق.

- أن يترك الطفل يستنتج الحل من المشاكل عند الحديث معه.

- عدم إشعار الطفل أنه في موقف دائم للدفاع عن النفس.

خطوات التعامل مع الطفل العدواني

- توفير وسائل وأماكن للحركة

يحتاج الطفل إلى مساحة للحركة واللعب بسبب طاقته الكبيرة والمتجددة، وأحيانا لا يكون الطفل أمامه سوى المنزل للعب فيه، لذلك على الوالدين توفير طرق ووسائل للتخلص من تلك الطاقة بطريقة إيجابية مثل اللعب مع الطفل في المنزل من قبل والديه ألعابا حركية، أو الذهاب مع خارج المنزل إلى مكان آمن للعب يمكن إشراك الطفل في البرامج الرياضية يعتبر من الأمور الجيدة.

- المكافأة بعد الاعتذار

من المهم أن يحرص الوالدان على أن يعتذر طفلهم عن التصرف الخاطئ الذي قام به بعد تفسير معنى الاعتذار، ومحاولة عدم تكرار تلك التصرف الذي قام به، لذلك على الأهل التعامل بذكاء عند اعتذار الطفل، وعند وعد الطفل بعدم القيام بذلك مكافأة الطفل على الوفاء بوعده أنه لم يفعل ذلك ثانيا.

- العقاب المنطقي

فيجب أن يكون عقاب الطفل على الخطأ غير مبالغ فيه، وإقناعه بعدم تكرار الخطأ مجددا.