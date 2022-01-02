سمية الخشاب: بعمل فيلر وبوتكس كل سنة ونص «شر لابد منه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تستخدم الفيلر والبوتكس، ووصفتهما بأنهما «شر لا بد منه»، متابعةً: «لو وشك محتاج وحاسة عندك خطوط جنب عينك مضايقينك اعملي، ولكن بلاش يبقي عمال على بطال، أنا بعمل ولكن مش كل شوية، يعني كل سنة ونصف، ومش بيروح من عندي بسهولة».

الخشاب: لو جوزك مطهقك ومضايقك قومي الصبح اضحكي

ونصحت سمية الخشاب متابعيها، خلال استضافتها ببرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة «MBC مصر»، بضرورة استخدام الماسكات الطبيعية كماسك الزبادي والعسل مع الالتزام بالضحك بشكل دائم، «اضحكوا حتى لو بالكدب، ولو جوزك مطهقك ومضايقك قومي الصبح اضحكي، والعقل الباطن عبيط وبيصدق أي حاجة، وأنا بعمل كدة».

الخشاب: أول ما بفتح عيني بشكر ربنا وبتفائل

وأوضحت أنها كانت دائما تحب من حولها أكثر من نفسها ولم تكن تهتم بنفسها لولاهم، «إحنا أمانة عند نفسنا ولازم نحافظ على الأمانة دي بالاهتمام بالنفس والجمال والنفسية والصحة ونقرب من ربنا دايما ونأدي الحجات اللي علينا ونساعد نفسنا الأول قل ما نساعد الناس»، مواصلةً: «أول ما بفتح عيني بشكر ربنا وبتفائل أن اليوم ده هيكون شايلي الخير، وأكل 9 قطط قبل ما أفطر، وبعدين بشرب نسكافيه وأخد معاه شىكولاتة».

وأكدت أنها تعشق أكل الكوارع وكانت تتناولها في وجبة العشاء، «من ساعة ما بدأت أكل كوارع وضعي أتغير، والرجلين الأماميين للحيوان بيكون محمل ومليان بهاريز، والكوارع ترم العضم وبتعشي بيها».