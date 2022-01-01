نشرة الموضة| هيفاء وهبي جريئة وسيرين جذابة.. وهذه أحدث اتجاهات موضة 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم يوميًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الألبوم التالي:

- نسرين طافش بإطلالة ساحرة:

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، إذ ظهرت بفستان قصير باللون الأحمر اللامع، وذلك احتفالا برأس السنة.

وحرصت على ترك شعرها منسدلًا على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما, ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الذهبي.

- مي عمر تتألق بالأسود:

وأطلت الفنانة مي عمر بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت مي فستانا قصير فوق الركبة باللون الأسود، ويتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

ونسقت مع الإطلالة حذاء طويل باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

- نادين نسيب بفستان باللون الكاشمير:

تألقت الفنانة نادين نسيب بإطلالة جريئة وناعمة شاركت بها جمورها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نادين مرتدية فستان باللون الكاشمير بقصة الكب، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، ومكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

- هيفاء وهبي بإطلالة جريئة:

وأطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة وذلك أثناء احتفالها برأس السنة، إذ ارتدت فستان كت قصير باللون الأحمر، ومكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأحمر.

- سيرين عبد النور:

بينما تألقت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة شاركت بها جمورها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين مرتدية فستان باللون الأسود من خامة المخمل، بقصة الكم الواحد، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

- أحدث اتجاهات مكياج العروس في 2022

تسعي كل عروس إلى أن تظهر في أجمل إطلالة في ليلة العمر لتكون مختلفة وفريدة، فما هي أحدث اتجاهات موضة مكياج العروس 2022؟

- أحمر الشفاه:

أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء هو صيحة لا يمكن أن تتقدم في العمر ، فهو جزء أساسي من مكياج الزفاف، إذ يضفي مظهرا جذابا للعروس.

- مكياج العيون:

يوصي باختيار مكياج العيون الناعم لجعلها تبدو ساحرة، بالإضافة إلى تجنب وضع مكياج جريء وارتداء مجوهرات كثيرة.

- ماسكرا غير مبالغ بها:

من الأفضل اختيار ظلال عيون بسيط وماسكارا غير مبالغ بها، وذلك للظهور بإطلالة طبيعية.

- العيون السموكي:

العين السموكي من أكثر صيحات مكياج العيون انتشارا، إذ أنه مناسب للفتيات التي تعشقن التجديد والتجربة.

- أحمر الخدود:

يجب تطابق أحمر الخدود وأحمر الشفاه، لضمان إبراز العيون السموكي.

بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند الاستعداد لحفل الزفاف:

- تجنبي وضع المكياج دون برايمر، وذلك للحفاظ على استمراره لأطول فترة ممكنة.

- يعد استخدام قلم التحديد أمرًا ضروريًا ، ليس فقط أثناء تحديد الكنتور ولكن أيضًا على عظام الخدين.

- حافظي على خصلات شعرك مرفوعة لأعلى "تسريحة الكعكة"، للظهور بإطلالة أكثر جاذبية.

- استخدمي مستحضرات التجميل غير اللامعة، للظهور بإطلالة طبيعية.