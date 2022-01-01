طريقة عمل فطيرة التفاح بالمنزل.. سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل فطيرة التفاح من الطرق التي ترغب العديد من السيدات وربات المنازل معرفتها لتقديمها إلى أطفالهن وأسرهن، حيث تعد من المعجنات الخفيفة على المعدة وشهية المذاق، بالإضافة إلى فوائدها الصحية لاحتوائها على القيمة الغذائية للتفاح والمكونات الأخرى.

وتستعرض «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل فطيرة التفاح وفقًا لخبيرة الطبخ غادة التلي، عبر برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مقادير عمل فطيرة التفاح

- واحد ونصف كوب زبدة.

- ربع كوب ماء بارد.

- 3 أكواب من الدقيق.

- ربع كوب سكر.

- بيكنج بودر.

- خميرة.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- بيضة.

- 2 ملعقة زيت.

- ملعقة من الفانيلا.

مكونات الحشو

- 6 ثمرات من التفاح.

- نصف كوب سكر.

- 2 ملعقة صغيرة ليمون.

- نصف كوب عين جمل.

- رشة جوز الطيب.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- 2 ملعقة صغيرة قرفة.

- ربع كوب من الماء.

خطوات عمل فطيرة التفاح

- قومي سيدتي بوضع القرفة، الدقيق، السكر، البيكنج بودر، الملح، والخميرة في خلاط العجين، مع الحرص على ضربهم جيدًا حتى يصبح خليطًا متجانسًا.

- قومي بإضافة الزيت، الماء، البيض، والفانيلا على الخليط، وتشغيله لمدة 3 دقائق حتى يكون قوامًا متماسكًا.

- غطي العجينة، واتركيها لمدة نصف ساعة، حتى تتشرب بالخميرة ويتضاعف حجمها.

- افردي العجينة بعد تخميرها بشكل دائري في صينية مناسبة، واتركيها ترتاح حتى ترتفع في الصينية.

- ضعي صفار البيض على سطح العجينة، ورش القرفة عليها، ثم قومي بوضع شرائح التفاح بالترتيب عليها، وإضافة الخليط.

- أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وترك فطيرة التفاح لمدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبي.

- اتركيها حتى تبرد، ثم قومي بتقطيعها وتجهيزها في طبق لتناولها.