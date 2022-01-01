8 نصائح صحية للحفاظ على رشاقة جسمك بعد الخمسين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد المظهر العام للجسم من الأساسيات المهمة للكثير من السيدات من مقتبل العمر حتى نهايته، تحرص معظمهن على اتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على جسم متوازن، ولكن مع التقدم في العمر تعاني الكثير منهن من تجمع الدهون، خاصة في منطقة البطن ما يؤثر على نفسيتهن، بالإضافة إلى الضرر العائد على صحتهن.

كيف تحافظي على رشاقة جسمك بعد سن الخمسين؟

وترصد «هن» في الموضوع التالي، مشروبات صحية تساعد في الحفاظ على صحة الجسم بعد سن الخمسين، وفقًا لموقع «Eat This Not That» فيما يلي:

- حافظي على شرب ما لا يقل عن نصف وزنك من الماء، حيث تعتمد جميع الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان على الماء، وبالتالي يؤثر على التحكم في الوزن، بالإضافة إلى مساعدته في إعطاء الإحساس بالشبع، ما يساعد في الحفاظ على جسم صحي متوازن.

- احرصي على تناول المشروبات الخالية من السكر، لأن السكر المضاف يعمل على رفع معدله في الدم، كما يعطل عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويؤثر على الحالة المزاجية للأشخاص بالسلب، لذا يلزم الامتناع عن تناوله في تلك المرحلة العمرية.

- تناولي المشروبات قليلة السعرات الحرارية، التي تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، قبل وبعد الطعام.

ترطيب الجسم قبل وبعد التمارين

- إذا كنت تمارسين التمارين الرياضية، يلزم الحفاظ على ترطيب الجسم قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية، حيث يساعد ذلك على ترطيب العضلات، وتجنب التقلصات التي تحدث للجسم.

- حافظي على تناول البروتين في النظام الغذائي، وتجنبي تناول الوجبات السريعة التي تسبب ضررًا كبيرًا للصحة العامة للأفراد.

النوم الجيد

- يلزم الحرص على الحصول على النوم بشكل جيد، حيث يرجع ارتفاع هرمون الجوع إلى النوم القليل، وعدم النوم بانتظام، لذا يلزم الحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات.