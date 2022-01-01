أسعار شوبينج النجوم.. شيرين عبد الوهاب بفستان بـ 33 ألف.. وحماقي بـ 47 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتألق النجوم والنجمات بإطلالات مميزة عادة لخطف الأنظار، نستعرض أبرز الإطلالات خلال هذا الأسبوع وأسعارها.

- محمد حماقي

تألق الفنان محمد حماقي على شاطئ جبال الجلالة في العين السخنة، مرتديا جاكيت من تصميم دار الأزياء الشهيرة Saint Laurent، بخطوط طولية وصفي أزرار، ويصل سعره إلى 2990 دولار أي ما يعادل 47 ألف جنيه مصري.

- ميريام فارس

ظهرت ميريام فارس أثناء لقاءها مع قناة Sky News Arabia، بلوك من اختيار منسق الأزياء خليل الزين، مرتدية بدلة بيضاء أنيقة، من دار ألكسيندر فوتيه Alexandre Vauthier ويصل سعره إلى 2135 دولار، أي ما يعادل 33 ألف و500 جنيه مصري.

- إنجي كيوان

يرتبط عادة ظهور إنجي يكوان بإثارة الجدل حول إطلالتلها، حيث ظهرت في مؤتمر Globe Soccer في زيد الشيخ زايد مرتدية بدلة مثيرة للجدل باللون الأزرق من تصميم يوسف أكبر، الجاكيت دون ظهر ومزين بسلسلة عريضة عند الخصر تبرز رشاقتها، ويصل سعره إلى 3054 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه.

- شيرين عبدالوهاب

تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب في ليلة رأس السنة ببرنامج صاحبة السعادة بإطلالة أنيقة، ظهرت بفستان فضي لامع بأكمام طويلة من تصميم العلامة التجارية Paco Rabanne، ويصل سعره إلى 2145 دولار أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري.