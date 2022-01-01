بصيحة الريش.. غادة عبدالرازق تبدأ 2022 بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جموهورها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، أحدث جلسة تصوير لها، والتي ظهرت فيها بإطلالة ملائكية.

واعتمدت غادة بإطلالتها على إطلالة باللون الأبيض المزود بالريش لتشبه الأجنحة الملائكية، وزينت الإطلالة بالفصوص الفضية اللامعة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا هادئًا بألوان النيود الجذابة، كما اختارت تسريحة الشعر المرفوع بصيحة الكعكة.

وتألقت الفنانة غادة عبدالرازق مؤخرًا بالظهور بأكثر من إطلالة متنوعة ومميزة وجريئة، حيث تحرص على مشاركتها لمتابعيها على حسابها الرسمي، والتي كانت آخرها إطلالة كلاسيكية، باللونين الرمادي والأحمر.