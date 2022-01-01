هذا ما يفعله تناول كوب من عصير البرتقال على جسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البرتقال من الفواكه الشتوية الممتازة، والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، كونه غني بكميات كبيرة بفيتامين C.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوبا من عصير البرتقال؟.. هذا ما نستعرضه وفق ما جاء في موقع"health digest".

ثبت أن عصير البرتقال يعزز جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي كوب منه على ما يكفي من فيتامين سي، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج، ما يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

كما يحمي هذا الفيتامين الخلايا من التلف، ويساعد في التئام الجروح، ومحاربة الالتهابات، لذا إذا كنت تشعر بالمرض، فإن شرب كوب من عصير البرتقال يساهم في تخفيف الأعراض بشكل أسرع.

الآثار الجانبية لتناول عصير البرتقال:

- على الرغم من يقدم فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال العديد من الفوائد الصحية، إلا أن يحتوي كوب واحد منه على حوالي 21 جرامًا أو أكثر من السكر.

- يمكن أيضا أن يساهم استهلاكه بصورة خاطئة في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- لا يقدم عصير البرتقال أيضًا العديد من الفوائد مثل البرتقال، إذ يحتوي البرتقال على جرعة كبيرة من الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع وتقليل احتمالية الإصابة بارتفاع السكر في الدم، ويتم فقدان معظمها عند عصر الفاكهة.