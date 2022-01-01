طرق مختلفة لتحضير الـ«ستيك» داخل المنزل.. بصلصة المشروم والتين المجفف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ستيك اللحم أو الدجاج بأنواعها، أكلات يهوى تناولها العديد من الأشخاص، إذ تتعدد طرق تحضيرها داخل المنزل، نظرًا لمذاقها الشهي، لذلك نقدم مجموعة من الطرق المختلفة لإعدادها، حسب الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

ستيك الأعشاب بالمشروم

مقادير ستيك الأعشاب بالمشروم

قطع لحم ستيك

كاتشب

مستردة

روزماري

زعتر

جنزبيل فريش

بصل – ثوم

ملح وفلفل

جوزة الطيب

صويا صوص

عسل نحل

فلفل ألوان مفروم

فلفل حار

ملعقة صغيرة نشا

مشروم

بقدونس

للتقديم بطاطس بيوريه

طريقة تحضير ستيك الأعشاب بالمشروم

يتبل الستيك بملح وفلفل وزعتر وروزماري ثم يشوى على جريل.

تتبل البطاطس المهروسة بملح وفلفل وكريمة وزبدة.

يشوح بصل وثوم في زبدة على النار، وتتبل بالأعشاب ثم يضاف المشروم والمستردة وعسل أبيض وكاتشب.

ستيك مع صلصة المشروم

- مقادير ستيك مع صلصة المشروم

لحم ستيك

ملح – فلفل

دقيق

زيت عباد الشمس

بصل

مرقة مشروم

جزر

بطاطس

كوسة

ثوم ديمي جلاس

كريمة لباني

يقدم مع خضار سوتيه

طريقة تحضير ستيك مع صلصة المشروم

تبلي اللحم بالبصل المبشور والملح والفلفل والدقيق.

ضعيها في طاسة بها زيت على النار، وارفعي اللحم من الطاسة ثم أضيفي المشروم المقطع شرائح.

يجب إذابة الديمي جلاس في قليل من الماء، ثم اضيفي إليه الطاسة ثم الكريمة اللباني.

أضيفي الخليط إلى اللحم واتركيه ليغلي مرة واحدة ثم قدميه.

ستيك بصوص التين المجفف

مقادير ستيك بصوص التين المجفف

ستيك شرائح

زيت

زعتر فريش

مرقة

خل بلسميك

تين مجفف

بصل

ثوم

عسل ابيض

زبدة

ملح

فلفل

طريقة تحضير ستيك بصوص التين المجفف

شوحي اللحم على الجريل من الجانبين مع زيت وملح وفلفل.

افرمي البصل والثوم ويشوحوا مع الزبدة.

أضيفي التين إلى البصل والثوم مع مكعب المرقة والخل البلسميك وماء حسب الحاجة.

أضيفي العسل واستمرى في التقليب.

أضيفي الزعتر إلى اللحم ثم ترفع، وتقدم مع صوص التين والعسل بالهنا.