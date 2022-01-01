الامارات | متنزهون يرقصون الدحة في جبل اللوز بتبوك على وقع الثلوج (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن متنزهون يرقصون الدحة في جبل اللوز بتبوك على وقع الثلوج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من المتنزهين برقصة الدحة في جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية وسط تساقط الثلوج.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وقوف الرجال في صف واحد، يصفقون ويغنون، بينما قام أحدهما بقيادة رقصة الدحة.

يُشار إلى أن رقصة الدحة كانت معروفة قديماً في الحرب، حال النصر على الأعداء، أما الآن فهي تمارس في المناسبات، وللدحة طريقة معينة، حيث يجتمع رجال القبيلة في صف واحد، أو صفين ويصفقون ويغنون، ويرقص أمامهم رجل بالسيف أو العصا ويسمى بـ “الحاشي”.



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