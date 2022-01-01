الامارات | اختفاء قمم أبراج الرياض تحت الضباب الكثيف (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء قمم أبراج الرياض تحت الضباب الكثيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم تكون الضباب الكثيف، حيث عانقت الأبراج الشاهقة ضباب الرياض، فيما نشط العديد من المواطنين بمشاركة الصور التي توثق هذه اللحظات تحت وسم "ضباب الرياض".

وثق مقطع فيديو، الأجواء الشتوية التي عاشتها العاصمة السعودية ، خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو، اختفاء قمم الأبراج تحت الضباب الكثيف، والسحب المتحركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قال في تقريره عن حالة الطقس في المملكة لهذا اليوم، إنه سيشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وسيتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف.

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