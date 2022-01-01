روبي ترقص على نغمات «قلبي بلاستيك» و«ليه بيداري كدا» في رأس السنة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحيت المطربة روبي حفلها الغنائي بمناسبة العام الجديد 2022 في مدينة الجونة، حيث قدمت عددا من أغنياتها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور.

وفي مقطع فيديو متداول عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت روبي وهي ترقص على أنغام أغنيتيها «ليه بيداري كدا» و«قلبي بلاستيك»، وظهرت روبي بفستان أسود قصير، وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

جلسة تصوير روبي الأخيرة

كانت الفنانة روبي، خطفت أنظار متابعيها بآخر جلسة تصوير لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» احتفالًا بالسنة الجديدة 2022، إذ حظيت بتفاعل كبير من متابعيها سواء من الجمهور أو أصدقائها من الوسط الفني.

وظهرت روبي بإطلالة جريئة، إذ اختارت ارتداء فستان قصير من اللون الأسود فوق الركبة، ونسقت معه جاكت أسود فرو طويل، مع حذاء ذو كعب عالٍ، واعتمدت على ترك شعرها المموج ووضعت المكياج المناسب لإطلالتها الأنيقة.

آخر أعمال روبي

يذكر أن الفنانة روبي تشارك في تصوير مسلسل «جزيرة غمام» المقرر إذاعته في موسم رمضان المقبل 2022، من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك روبي في فيلم «العيل» مع الفنان أحمد حلمي وهو من الأعمال الكوميدية الساخرة، ومن بطولة أحمد حلمي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.