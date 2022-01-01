طبيب يوضح كل ما تريد معرفته عن مرض «فلورونا» الجديد: مزيج بين كورونا والإنفلونزا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض جديد يسمى «فلورونا» دخلت أول حالة إصابة به في إسرائيل، وهو عبارة عن إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، ولايطلق عليه فيروس وانما عدوى مزدوجة.

أوضح الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن فلورونا عدوى مزدوجة يختلف عن فيروس كورونا والانفلونزا، وقد يكون سلالة تابعة للانفلونزا أو فيروس كورونا.

وأضاف خلال حديثه لـ «هُن»، أنه ليس فيروس وانما عدوى أول اكتشافه في اسرائيل، مؤكدا أن العلماء توقعوا ظهور اصابات مزدوجة مع حلول فصل الشتاء، ومع ظهور فيروس الاوميكرون احتمال تواجد الاصابة المزدوجة مرتفعة.

مرض «فلورونا» هي عدوى مزدوجة بين كورونا والانفلونزا

وأكد رئيس الرابطة الطبية، أن الاوميكرون سريع الانتشار، وتوجد بعض الأشياء التي تسبب في اضعاف جهاز المناعة واحتمالية الاصابة بفيروس كورونا والانفلونزا في نفس الوقت مرضى السكري، السرطان، كبار السن بعد 85 عامًا، والأشخاص الذين يحصلون على الكورتيزون بنسب عالية.

وأشار «عودة»، أن هذه الأشياء تضعف جهاز المناعة ولايتمكن من تكوين اجسام مضادة، ومن ضمن اعراض المرض الجديد تلك التي تصيب الجهاز التنفسي، لذلك يجب التشخيص وعمل مسحة لمعرفة التفرقة بين اعراض الفيروسات المختلفة.

الرضع عرضة للاصابة بفيروس كورونا

وكان أوضح الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن كل الفئات معرضه للإصابة بفيروس كورونا بما فيها الرضع، ولكن نسب المضاعفات الخطيرة للرضع أقل من الكبار وبالتالي يتم التعامل مع كل الأدوار أنها نزلة برد.

وأكد خلال حديثه لـ «هُن»، أن الأعراض عند الرضع مضاعفتها بسيطة، وحالات نادرة يحدث فيها التهاب رئوي ويتم التعامل معها بأدوية الالتهاب الرئوي.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن الأعراض التي تظهر على الرضيع وتشير إلى احتمالية الإصابة بفيروس كورونا أعراض رشح، كحة، قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة ولكن لا يفقد حاستي الشم والتذوق.