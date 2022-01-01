تواريخ مميزة في 2022.. ماذا تخبئ لك الأبراج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع توديع 2021 ودخولنا عام جديد 2022، يبحث العديد منا عن التواريخ المميزة وتوقعات الأبراج بالنسبة لهم.

وكعادة كل عام ميلادي، هناك تواريخ مميزة في السنة الجدديدة لعل أبرزها الثاني من فبراير، والثاني عشر من فبراير وغيرها، ولكن هل تعرف ماذا تخبئ لك الأبراج في هذه الأيام؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365 .

2-2-2022 و12-2-2022

هذان التاريخان المميزان سيتصادفان مع مواليد برج الدلو، سيكونون أكثر قدرة على حل مشاكلهم المهنية، واقتناء عديد من الفرص.

سيشعرون أيضا بالاستقرار العاطفي والهدوء تجاه شريك الحياة، لكن يجب الحذر من الأشخاص المحيطين بهم لأنهم سيكتشفون خيانتهم لهم.

20-2-2022 و22-2-2022

يتصادف التاريخ مع مولود برج الحوت، وهو ضمن أكثر الأبراج حظاً في النصف الثاني من عام 2022، وسيكون محظوظا اعتبارا من مايو القادم وسيجني ثمار تعبه، ويسدد ديونه.

2-12-2022 و20-12-2022

يرتبط هذان التاريخان بمولود برج القوس وسيكون لديه سنة رائعة، وأهم قراراتك فيها أنك ستعتزل ما ومن يؤذيك أو يسبب لك أي ضغوط.

ومن أول العام هناك نجاح عملي ومادي، والنصيحة المعتادة، اصرف بالعقل واعمل حساب المستقبل، والمتزوجين أوضاعهم أفضل، وغير المتربطين سيرتبطون بالشخص المناسب.

22-12-2022

يرتبط هذا التاريخ بمولود برج الجدي، نجاحك سيكون مستمرا وإنجازاتك ستزيد في 2022، والحظ الأكبر من نصيبك سيزيد، وستحصد ثمار أي عمل ستقوم به، وهناك حظوظ ستأتي إليك بشكل مفاجئ، وعاطفيا وضعك أفضل بكثير سواء متزوج أو غير مرتبط، وصحيا وضعك ممتاز.