بعد تصريحات شيرين عبد الوهاب.. هل يسبب الحسد كثرة النوم؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس بصحبة ابنتيها «مريم وهنا»، اللتان تحدثتا عن الصفات الإيجابية والسلبية في شخصية والدتهما، وطريقة تعاملها معهما في المنزل.

وكشفت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أن من بين الصفات السلبية لوالدتها، رغبتها في النوم والبكاء عند الشعور بالحزن الشديد.

شيرين أكدت حديث ابنتيها، مؤكدة أن من بين الصفات السلبية التي يطلب المقربون منها تغييرها، كثرة بكائها ورغبتها الشديدة في النوم، والتي ربطتها بالطاقة السلبية والحسد.

هل كثرة النوم من علامات الحسد؟

وفي فتوى سابقة، قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العين لها تأثير على الإنسان وتسبب الحسد، متابعا: ينبغي أن يبتعد الحاسد عن هذا التصرف الذميم، وعلى المؤمن أن يعلم أنه لا يضره الحسد إلا ما قدره الله عليه، فلا يجري وراء الأوهام والدجالين.

وأضاف شلبي في فتوى نشرتها دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن الخوف من الحسد والسحر أمر قد يصيب قلوب العديد من الأشخاص ويتسبب في حدوث المشكلات النفسية والجسدية.

ومن أعراض الحسد والسحر التي تظهر على الأشخاص، كما ذكرها الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى.

- صداع متنقل.

- اصفرار الوجه.

- كثرة التعرق أو التبول.

- ضعف الشهية.

- برودة في الأطراف.

-خفقان في القلب.

- الرغبة في النوم.

- حزن وضيق في الصدر.

- ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين.

- انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

- حب الانعزال.

- الخمول والكسل.

- مشكلات صحية لا سبب لها طبيا أو عضويا.