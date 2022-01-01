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تحذير عاجل من 10 عادات مدمرة للكلى: ابعد عن الموالح والسكريات

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أمراض الكلى

يعاني البعض من أمراض الكلى، والتي يؤدي إهمالها إما للجوء لـ «الغسيل الكلوي» أو استئصال إحداها، إذ يعمل هذا العضو كمرشح للدم من الفضلات والسموم، وتقدم «هن» خلال الأسطر التالية أبرز أعراض وعلامات الإصابة بأمراض الكلى وفقا للموقع الطبي «mayoclinic».

أعراض مرض الكلى

أعراض مرض الكلى ليست واحدة فهي تطور بناء على مرحلة المرض وشدته، لكن من أبرز العلامات الشائعة:

التعب والضعف العام

اضطرابات ومشكلات في النوم

شعور دائم بالغثيان

تقيؤ في بعض الأحيان

فقدان الشهية

دخول الحمام كثيرا «التبول المتكرر»

تورم في الكاحلين أو القدمين

ارتفاع ضغط الدم

شعور بألم في الصدر نتيجة تراكم السوائل

ضيق في التنفس

أمراض الكلى أو الفشل الكلوي يحدث نتيجة مجموعة من الأسباب، ومنها الإصابة بمرض السكري مع إهماله، التي تكون نتيجته الإصابة بأمراض الكلى، أيضا ضغط الدم المرتفع وعدم السيطرة عليه تؤدي إلى ذلك.

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عوامل خطر تزيد من فرص الإصابة بالفشل الكلوي

أمراض القلب

التدخين

ارتفاع ضغط الدم

التاريخ العائلي للإصابة بنفس المرض

كبار السن

استخدام بعض الأدوية

مضاعفات مرض الكلى

مرض الكلى له العديد من المضاعفات، ومنها احتباس السوائل في الجسم أو ارتفاع ضغط الدم، أيضا يحدث ارتفاع في البوتاسيوم مما يضر بوظائف القلب والتي تؤدي لإنهاء حياة الشخص في بعض الأحيان.

الإصابة بهشاشة العظام ويصبح الشخص أكثر عرضة لكسور العظام، أيضا من ضمن المضاعفات تلف الجهاز العصبي وقلة الدافع الجنسي.

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10 عادات مدمرة للكلى

وحذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من مجموعة عادات كفيلة لتدمير الكلى وهي:

الإكثار والإفراط من تناول المخللات والموالح.

عدم شرب الماء بكميات كافية، فيجب ألا تقل عن 2 لتر بشكل يومي، وفي فصل الصيف ترتفع لـ 3 لتر.

ارتفاع الضغط والسكر وعدم السيطرة عليهما.

الإفراط في تناول السكريات.

الأدوية المسكنة للألم الإفراط في تناولها يؤدي لتدمير الكلى.

الإكثار من تعاطي الكحوليات «المشروبات الكحولية».

عدم ممارسة التي ينتج عنها زيادة في الوزن.

التدخين.

الإرهاق وعدم النوم لفترات كافية.

كبت التبول وحبسه لفترات طويلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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