الامارات | السعودية.. النيابة توجه بسرعة القبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. النيابة توجه بسرعة القبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (15) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة، حسب صحيفة المرصد.

وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ كافة الإجراءات الجزائية لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news