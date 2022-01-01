الحوت حساس والثور مهاري.. اعرف القوة التي تميز كل برج عن غيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لكل إنسان قوته الخاصة التي تميزه عن غيره من خلال بعض سمات الشخصية الشائعة والفريدة من نوعها، لكن هل تساءلت يومًا عن القوة الخاصة بك؟

فيما يلي نوضح القوة الخاصة التي تميز كل برج عن غيره، وفقا لموقع "timesofindia".

برج الحمل:

مواليد هذا البرج يتميزون بالقوة وإيمانهم الشديد بأنفسهم وتقديرهم لذاتهم.

برج الثور:

يتميز مواليد برج الثور بمهارات تعاطف قوية تساعدهم على بناء روابط جيدة.

برج الجوزاء:

من مميزات برج الجوزاء التواصل الجيد مع الآخرين والإبداع، بالإضافة إلى أن لديهم القدرة على كسب ثقة الآخرين والتعبير عن أنفسهم بسهولة.

برج السرطان:

أقوياء للغاية ويتقبلون الرأي الآخر في أغلب الأوقات والمواقف الحياتية.

برج الأسد:

قوتهم الشديدة تساعدهم على الفهم والتفكير وإيجاد حلول بسيطة لمشاكلهم.

برج العذراء:

عندما يتعين عليهم نقل الحقائق أو التحدث علنًا، فإنهم يفعلون ذلك بشكل جيد.

برج الميزان:

يتميز مواليد هذا البرج أنهم عاطفيون للغاية، وهذا يجعلهم يبنون روابط قوية.

برج العقرب:

يتمتع مواليد برج العقرب بتحكم هائل في عواطفهم وهذا يساعدهم على محاربة مخاوفهم.

برج القوس:

مواليد برج القوس لديهم حدس قوي بالإضافة إلى أنهم متفائلون وعاطفيون للغاية.

برج الجدي:

يتمتعون مواليد هذا البرج برفاهية عقلية وجسدية.

برج الدلو:

برج الدلو يستمدون قوتهم من أسرتهم وأصدقائهم المقربين المخلصين، وهذا يساعدهم على العيش بشكل جيد.

برج الحوت:

مواليد هذا البرج نشيطين للغاية في حياتهم، بالإضافة إلى أنهم حساسون للغاية.