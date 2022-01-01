الامارات | لبنان..إحتفالات «مرعبة» برأس السنة.. قذائف «b7» وعشرات الاصابات «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان..إحتفالات «مرعبة» برأس السنة.. قذائف «b7» وعشرات الاصابات «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت العديد من المناطق اللبنانية، احتفالات «مرعبة» بليلة رأس السنة، بسبب إطلاق نار كثيف من الأسلحة الحربية المتنوعة، التي حولت الاجواء إلى مايشبه حالة حرب، حتى أنه تم استخدام قذائف «b7»، كما افيد عن تعرض العشرات من المواطنين إلى اصابات بسبب هذا الاستخدام العشوائي للاسلحة النارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية، مقاطع فيديو توثق إطلاق النار، في حين أصيب العديد من المواطنين برصاص طائش، نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفيات، إذ أنه بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة لعدد من مشايخ المدينة والجمعيات، إلا ان بعض المواطنين لم يلتزموا.

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