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الامارات | شاب أردني يرتدي زي الملاكمة لدخول مجلس النواب .. فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية، فيديو يظهر أحد الشبان يرتدي زي الملاكمة، قبل مراجعته مجلس النواب.
وفي التفاصيل، حسب موقع رؤيا الإخباري الأردني، نشر صاحب حساب "كركي مقطوع في تايلند" الشاب عبدالرحمن الشمايلة مقطعا مصورا يحاكي الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند الذهاب تحت القبة.
وتهكم الشمايلة في مقطعه القصير بأن ارتدى زي الملاكمة أثناء توجهه للمجلس في إشارة منه إلى ضرب النواب لبعضهم البعض خلال اشتباكهم في جلسة كان مقررا فيها مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور الأردني.

جاء ذلك بعد أن شهدت جلسة الثلاثاء الماضي اشتباكات بين عدد من النواب وصفت بالعنيفة الحد الذي أوصلها للعالمية بأن اهتمت صحف عالمية بالتطرق لها كمادة دسمة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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