شيرين تخلع حذائها على الهواء وتداعب ابنتيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب وبناتها مريم وهنا، ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، في حلقة الاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال عام 2022.

وفي فقرة الأسئلة التي وجهتها إسعاد يونس لبنات شيرين لتعرف أيهما أقرب لها، كشفت هنا ابنة شيرين أن مشروب والدتها المفضل هو الشاي وأن مقاس حزائها 37، وأنها تلجأ للبكاء بشدة حينما تغضب، لكنهما لا يعرفان طول والدتهما.

واضطرت شيرين إلى خلع حذائها ذو الكعب العالي؛ لتقف إلى جوار ابنتيها ليظهرا أنهما أطول منها، خاصة ابنتها مريم، وقالت لها ابنتها هنا: «بحبك» لتقول لها الفنانة إسعاد يونس: «أيوه كده بوسوها»؛ لترد عليهم شيرين ضاحكة: «تعالوا بوسوني يا ....».

ووجهت ابنتا شيرين رسائل لوالدتهما، فقالت مريم: «أنا فخورة بيكي عشان أنت عندك أحسن قلب وبتشتغلي كتير قوي وأنا بحب شغلك»، وقالت لها ابنتها هنا: «لازم تسيبي السرير ده وتروحي تشتغلي شوية، وتلعبي رياضة عشان إحنا حياتنا نايمة في السرير».

كانت شيرين أعلنت انفصالها مؤخرًا عن المطرب حسام حبيب وفاجأت جمهورها بعدها بظهورها في حفل غنائي بالإمارات وقد «حلقت شعرها زيرو».