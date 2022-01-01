شيرين: «هنا بنتي هتبقى عضو في الكونجرس يا رئيسة وزراء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب وابنتيها مريم وهنا، ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في حلقة الاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال عام جديد.

واعتبرت شيرين أن ابنتيها مريم وهنا هما عمرها: «سنين حلوة وحاسة إن السنين اللي عدت إني استثمرت فيها حاجات حلوة للدنيا وليا، وهما دول سنيني اللي فاتوا».

هنا هتبقى رئيسة وزراء ومريم بتتكسف

وتحدثت شيرين عن ابنتها هنا «دي بتاعت الكونجرس وممكن تلاقيها رئيسة وزراء بلد معينة كده»، بينما اعتبرت ابنتها مريم بأنها رجل ذكي يعرف طريقه ووصفتها بأنها «بتتكسف».

وأثنت شيرين على ابنتيها، مشيرة إلى أنهم متوفقين في دراستهم، ويفاجئوها بأرقام جيدة، وأن ابنتها مريم تحب الرسم وأكل الحلويات، وأنها تدرس في الصف الثالث الإعدادي بينما تدرس هنا في الصف الأول الإعدادي، وتحب المواعظ وتعظ من حولها.

هنا لا تسمع أغاني والدتها

وكشفت هنا أنها لا تسمع أغاني والدتها ولا تعرف أسماء هذه الأغاني لترد شيرين ساخرة: «أنا مش عارفة أنا طلعتكوا معايا ليه والناس دي طالعة تهزأني» وكشفت شيرين عن أنها كانت تغني لهم «ماما زمانها جاية» وأغنية «سوسة سوسة سوسة».

وغنت شيرين، خلال الحلقة، عدد من أغانيها واستقبلت العام الجديد بأغنية كل عام وأنت حبيبي، وتفاعلت معها الفنانة إسعاد يونس.