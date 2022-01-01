هذا هو عدد ما يجب تناوله يوميا من الموز والبيض والجزر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يحتاج الشخص إلى استهلاك ما لا يقل عن 30 جراما من الألياف يوميا، وهو ما يعادل عشر موزات.

وقالت خبيرة التغذية البريطانية كيث ليلين ووترز، إن 10 حبات من الجزر و 250 جراما من الفستق تحتوي على نفس الكمية من الألياف.

وفقا لها، عند اختيار المنتجات، من المهم أولا وقبل كل شيء، التركيز ليس على محتواها من السعرات الحرارية، ولكن على توافر العناصر الغذائية.

وأضافت ووترز أنه وفقا للإحصاءات، لا يأكل الكثير من الناس ما يكفي من البروتين والألياف، كما أنهم يأكلون القليل جدا من الخضار والفواكه، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأشارت الخبيرة إلى أنه وفقا للقواعد الصحية، يجب أن يستهلك الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عاما 56 و 45 غراما من البروتين على التوالي. ولكبار السن، من المفيد زيادة مقدارها زيادة طفيفة بمعدل 1-1.2 غراما لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

وأكدت أن حوالي 50 جراما من البروتين يأتي في أربع بيضات كبيرة أو 250 جراما من شرائح السلمون.

وتابعت الخبيرة البريطانية أنه بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل شخص إلى استهلاك 30 جراما من الألياف يوميا، مشيرة إلى أنه للحصول على هذه الكمية يمكن تناول حوالي 150 جرام من دقيق الشوفان أو عشر موزات أو عشر جزرات أو 300 جرام من العدس المسلوق أو 250 جراما من الفستق.

كما أكدت الخبيرة إلى التنوع كأحد المبادئ الأساسية للأكل الصحي، داعية إلى دمج خمس حصص على الأقل من الخضار ووجبتين من الفاكهة يوميا النظام الغذائي، وما لا يقل عن 25 نوعا من الخضار المختلفة في الأسبوع.