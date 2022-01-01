أطعمة ومشروبات تساعد على تقوية جهاز المناعة مع موجة سقوط الأمطار (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

طقس سيئ يسيطر على البلاد، اليوم، يصاحبه سقوط أمطار على مختلف المناطق، وفي تقلبات الطقس يبحث البعض عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة؛ للحماية من احتمالية الاصابة بنزلات البرد.

أطعمة ومشروبات تساعد على تقوية جهاز المناعة

وأوضح رامي صلاح الدين خبير التغذية، أن الأطعمة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، خلال استضافته في برنامج «هي وبس».

- الثوم.

- الأطعمة الغنية بفيتامين «c».

- الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة.

- الأطعمة الغنية بالبريبوتيك.

- الحصول على قدر كاف من النوم

- ممارسة الرياضة باستمرار.

وأكد خلال استضافته في برنامج «هي وبس»، أن هذه الأشياء تدعم جهاز المناعة، ونقص فيتامين «د»، يتسبب في سقوط الشعر ويتسبب في زيادة الوزن ويعمل على تغيير المزاج عند نقصه من الجسم، والمصدر الطبيعي لفيتامين د الشمس من 15-20 دقيقة يوميا، وكذلك البيض واللبن والقشطة والزبدة.

وأضاف أن فيتامين سي يساعد على محاربة البكتيريا لذلك يجب الحصول على الاحتياج اليومي من فيتامين سي؛ لأنه يساعد ايضا على امتصاص الحديد، ومن الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي الجوافة، الكيوي، ومن الخضروات الفلفل الحار والملون، يساعد ذلك على تقوية المناعة.

وأشار إلى أن الزنك يساعد على تقوية المناعة والموجود في اللحوم الحمراء، اللوز، عباد الشمس، اللب السوري.

المشروبات الداعمة للمناعة

- الزنجبيل.

- القرفة.

- الشاي الأخضر.

- القهوة الخضراء.

- الكركم.

- الشمر.

وهي من المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة والحماية من الأمراض.