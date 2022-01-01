ابنة شيرين عبدالوهاب تحرجها على الهواء: «بتزعلقنا في البيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لموقف محرج مع ابنتها «مريم»، في أول ظهور إعلامي لها مع بناتها، في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة dmc الفضائية، حيث قالت ابنتها إن والدتها «بتزعق» في المنزل.

شيرين ترد على ابنتها

ووجهت إسعاد يونس سؤالًا إلى «مريم»، وقالت لها: «لما مامتك في البيت بتغضب، بتعمل إيه»، لترد الفتاة: «بتزعق» فقاطعتها شيرين، قائلة: «لا قولي الحقيقة»، لترد الفتاة: «ساعات»، لتجيب شيرين: «حرام عليكي أنا بعاملهم زي إخواتي».

وأشادت شيرين ببناتها، مؤكدة أن ابنتها «هنا» ذكية وقد تصبح نائبة في الكونجرس، بينما ابنتها مريم «بتتكسف وشخصية ذكية تعرف جيدًا ما تفعل».

وشددت مريم على أن والدتها «طيبة جدا، وبتحب معجبيها كثيرًا، وبتدلعنا، ولو عملنا حاجة معملتهاش بتزعق».

أول ظهور تلفزيوني لشيرين بعد طلاقها

وحلت الفنانة شيرين عبدالوهاب وابنتيها ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc» في حلقة استثنائية بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية 2022، وهذا يعتبر أول ظهور تلفزيوني لها، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، وطلاقها من الفنان حسام حبيب.

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، ظهرت في حفل بالإمارات بشكل جديد، حيث أزالت شعر رأسها، وطلبت من الجمهور أن يقبلها بشكلها الجديد، مؤكدة أنها «فاقت» مما كانت تعيشه، وتداولت بعض الأنباء أن طليقها هو من أزال شعر رأسها، ولكنها أعربت عن استيائها من هذه الأنباء.

وكتبت عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: «ليه ميكونش لوك جديد، ليه ميكونش تغيير، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب.. ليه فرضتوا السيئ والأسوأ، وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني؟»، لتبرئ طليقها من الاتهامات التي وجهت له في الاعتداء عليها، وحلق شعر رأسها.