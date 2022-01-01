كيف تفطمين ابنك عبر طريقة BLW؟.. "مش هتحسي بتعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعد الفطام من بين الأمور التي تؤرق كثير من الأمهات، كون الطفل اعتاد على الرضاعة، غير إن هناك طريقة جديدة تساعد على هذا الأمر بسهولة.

BLW

هو طريقة أو نهج يمكنك اتباعه في الفطام، وذلك عبر طريق تقديم الطعام الصلب للأطفال بدلًا من إطعامه بالملعقة من الأطعمة المهروسة.

ويقدم هذا النهج مجموعة متنوعة من الفوائد، مثل تشجيع سلوكيات الأكل الصحية وتطوير المهارات الحركية الدقيقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون أكثر إمتاعًا للأطفال وللآباء أيضًا.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم ما هو نهج BLW وكيف يمكنك القيام بذلك، وفقا لموقع "brightside".

1. حماية الأطفال من زيادة الوزن:

يساهم تقديم الأطعمة الصلبة للأطفال في أنهم يكونوا أكثر انخراطًا في عملية الأكل ويمكنهم تناول الطعام وإحضاره إلى أفواههم بالطريقة التي تناسبهم، وبهذه الطريقة يكون لديهم المزيد من الحرية في التوقف عن الأكل عندما يكونون ممتلئين، وبالتالي يقلل من خطر الإفراط في الأكل.

2. تساعد في التقليل من انتقائية الأكل:

باستخدام طريقة BLW، يتم تقديم المزيد من القوام والأذواق للطفل في وقت مبكر من حياته، ما يقلل من انزعاجه بشأن الطعام، ومن ثم يصبح أكثر تقبلاً لمجموعة متنوعة ذات النكهات والقوام المختلف.

ويصبح الأطفال الذين يستكشفون أنواعًا مختلفة من الأطعمة في وقت مبكر، أكثر ميلًا إلى الأكل، ما يضمن تناولهم مجموعة جديدة أوسع من الأطعمة أثناء نموهم.

3. مساعدة الأطفال على تطوير عادات الأكل الصحية:

نظرًا لأن الأطفال يتمتعون بمزيد من الحرية في اختيار مقدار ما يريدون تناوله، فينتج عن BLW تناول الأكلات الصحية مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الأطعمة المهروسة بالملعقة، نظرًا لأنهم يشاركون بنشاط في عملية التغذية.

4. يساعدهم على تطوير المهارات الحركية الدقيقة:

يسمح هذا النهج للأطفال بالتدرب على التقاط قطع الطعام باستخدام إصبع الإبهام والسبابة وممارسة التنسيق بين اليد والعين، ما يسهم في تطوير المهارات الحركية الدقيقة، وأيضًا قد يتعلم الأطفال الذين يطعمون أنفسهم أطعمة صلبة كيفية البلع والمضغ بسرعة أكبر من الأطفال الذين يتناولون الطعام باستخدام الملعقة.

5. أقل إرهاقًا للآباء وأكثر إمتاعًا للأطفال:

يخفف بعض الضغط عن الوالدين حيث يمكنهم ببساطة إعداد وجبة مناسبة من الأطعمة الصلبة من الوجبات العائلية لأطفالهم الصغار، ويمكن للأطفال اختيار ما يريدون تناوله ومقدار ما يأكلونه من مجموعة متنوعة أمامهم، مما يجعلهم يستمتعون بالطعام وعملية التغذية أكثر.

وأيضًا تصبح أوقات الوجبات مناسبة اجتماعيا حيث يمكن للوالدين والأطفال تناول نفس الشيء في نفس الوقت، وبالتالي يشعر الأطفال بمزيد من الاندماج في تناول الطعام وسيحاولون تقليد سلوك والديهم.

كيف تفعل الامهات ذلك بأمان؟

-تأكد يمن أن طفلك يجلس بشكل مستقيم أثناء تناول الطعام.

-لا تتركي طفلك بمفرده أثناء تناول الطعام.

-اسمحي لطفلك بإمساك الطعام وأخذه إلى فمه بنفسه وبالسرعة التي تناسبه حتى يتحكم في كمية الطعام الذي يتناوله.

-تأكدي من سهولة هرس الأطعمة التي تقدميها له عند الضغط عليها بأصابعك.

-يجب تقطيع الأطعمة بشكل مطول حتى يتمكن الطفل من حملها وإمساكها بيده بسهولة.

-تجنبي الأطعمة شديدة اللزجة أو ذات الشكل المستدير أو التي يمكن أن تتحول بسهولة إلى فتات.