توقعات الأبراج وحظك اليوم 1-1: تحسن مادي.. وسعادة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل
مهنيًا برج الحمل: كن هادئا وعقلانيا ولا تجعل مشاعرك تسيطر عليك، حتى لا تخسر عملك.
عاطفياً:لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك.
ماديا: تتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.
-برج الثور
مهنياً برج الثور: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.
عاطفياً: مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.
مادياً: ستتحسن هذه الفترة جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.
برج الجوزاء:
مهنياً برج الجوزاء: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.
عاطفياً: قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل.
مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.
-برج السرطان
مهنيًا برج السرطان: تستطيع إيجاد فرصة عمل جديدة.
عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك
ماديًا:تشعر بضائقة مالية، لذا عليك إيجاد دخل جديد لتحسين وضعك.
برج الأسد
مهنياً برج الأسد: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.
عاطفياً: تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك.
مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.
برج العذراء:
مهنياً برج العذراء: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.
عاطفياً: اليوم مناسب للتنزهة مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.
ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.
-برج الميزان
مهنيًا برج الميزان: تترقي في عملك وتحصل على مكافأة كبيرة.
عاطفياً: تشعر بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي
ماديًا: تفكر في إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك، ولكن وضعك المالي لا يسمح بذلك.
-برج العقرب
مهنياً برج العقرب: قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك هذا الأسبوع.
عاطفياً: تقضي جزءا كبيرا في التخطيط لكيفية العثور على رفيق الحياة.
مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية قريباً.
برج القوس:
مهنياً برج القوس: دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.
عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.
مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.
-برج الجدى
مهنيًا برج الجدي: تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك.
عاطفياً: تتحسن حالتك النفسية بشكل كبير وسينعكس ذلك على علاقتك مع شريك حياتك.
ماديًا: الحظ حليفك، لذلك تقرر الذهاب للتسوق لشراء احتياجاتك ومستلزماتك.
-برج الدلو
مهنياً برج الدلو: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.
عاطفياً: تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية.
مالياً: من الناحية المالية، تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال والعصبية على من حولك.
برج الحوت:
مهنياً برج الحوت: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.
عاطفياً: اخذر تفاقم الخلافات مع الشريك.
مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.