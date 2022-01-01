مشاكل الجمال في الشتاء.. «اعرفي إزاي تتعاملي معاها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتعرض البشرة والشعر للضرر، ومن هنا تبدأ المعاناة فيما يطلق عليه «مشاكل جمال الشتاء»، ويمكن التغلب عليها باتباع نصائح بسيطة وجعلها روتينًا يوميًا، وتقدم «هن» أبرزها وفقًا لموقع «realsimple».

تشقق القدمين

خشونة وجفاف الجلد من مشاكل الشتاء الشائعة، وتشقق القدمين أبرزها، لذلك يُنصح بنقع القدمين في ماء دافئ لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، للتخلص من خلايا الجلد الميتة.

صعوبة وضع المكياج

برودة الجو تؤثر على منتجات المكياج، وبالتالي يصبح فرده على البشرة صعبًا بعض الشيء، لذلك يُنصح بترطيب البشرة جيدًا أولًا، بعد ذلك تطبيق مساحيق التجميل على الوجه ليسهل فردها في ظل الأجواء الباردة.

يمكن استعمال الحجر لتسهيل إزالة الطبقات الميتة، ومن ثم تجفيف القدمين جيدًا، وترطيبها بكريم مرطب أو باستعمال الفازلين، وارتداء الجوارب.

خشونة المرفقين

خشونة المرفقين تحدث مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ويمكن علاج المشكلة بوضع كريمات مرطبة وفازلين على الكوع، وتجنب الاحتكاك القوي في هذه المنطقة فهذا يزيد من الخشونة واسمرار المنطقة.

مشاكل الشتاء الشائعة على البشرة والشعر

تجعد الشعر

مشكلة تجعد الشعر تحدث في فصل الشتاء، لذلك يوصي الخبراء باستعمال الزيوت وتوزيع كميات قليلة منها في جميع أنحاء الشعر، بالإضافة للتقليل من غسل الشعر فهو يساعد على التجعد بسبب تخلص الشعر من زيوته الطبيعية.

تقشر الجلد

عدم الاهتمام بالترطيب العميق في فصل الشتاء، ينتج عنه جفاف الجلد وظهور قشور، لذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة استعمال مرطبات جيدة، وتجنب الغسول المحتوي على مواد كيماوية قوية، لأنها تسبب جفاف والتهاب البشرة.

انتفاخ العينين

يعاني البعض من مشكلة انتفاخ العينين في فصل الشتاء، ويوصي بوضع شرائح رقيقة من الخيار، فهي جيدة وتفي بالغرض، بالإضافة للمساعدة في التقليل من الهالات السوداء.