الامارات | إنقاذ طفل عراقي سقط داخل بئر ضيقة بعمق 35 متراً

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل عراقي سقط داخل بئر ضيقة بعمق 35 متراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ طفل سقط ليلة الخميس داخل بئر، بعمق 35 متراً في منطقة تازة جنوبي محافظة كركوك في العراق.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني العراقية، أنها تلقت بلاغاً بسقوط طفل داخل بئر ضيقة وسارعت فرق الإنقاذ لانتشاله، مشيرة إلى أن الطفل سالم وبصحة جيدة.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، في بيان عبر فيس بوك، أنها تمكنت من إنقاذ طفل تركماني مصاب بداء التوحد سقط ليلاً داخل بئر ارتوازية ضيقة بعمق 35 متراً في منطقة ناحية تازة جنوب محافظة كركوك.

وذكر البيان بأن فرق الإنقاذ استخدمت أسطوانات أوكسجين وأنزلت أنابيب داخل البئر لتزويد الطفل بالأوكسجين، بالتزامن مع استخدام الحفارات ومعدات الإنقاذ الثقيلة.



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