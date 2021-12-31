الامارات | كلاب ضالة تطارد طفلاً يقود دراجة هوائية في الطائف (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن كلاب ضالة تطارد طفلاً يقود دراجة هوائية في الطائف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة لمطاردة كلاب ضالة لطفل يقود دراجة هوائية في َمُخطط الأمير عبدالرحمن بالردف في الطائف بجوار مصلَّى العيد.

وتعد هذه الحالة الثانية خلال هذا الأسبوع، التي ترصد فيها كاميرات المراقبة مهاجمة الكلاب الضالة لطفل في َمُخطط الأمير عبدالرحمن.

ويظهر الفيديو مطاردة سريعة للكلاب الضالة للطفل الذي كان يقود دراجة، فيما تمكن من الهرب وسط ملاحقتهم له.

وسبق أن هاجمت الكلاب طفلاً آخر الأسبوع الماضي وتمكن الطفل من الركض سريعاً والهرب في الشارع المقابل لمنزله.



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