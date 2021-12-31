لمحاربة اكتئاب الشتاء.. إليكم أفضل ٥ أطعمة تحسن المزاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

مع بداية تغير الفصول ودخول الشتاء، يدخل بعض من الناس في حالة من الاكتئاب ويعرف باسم "اكتئاب الشتاء"، ولكن لا تقلق فهذه الحالة تكون موسمية وغير دائمة.

ويمكن التغلب على هذه المشكلة، من خلال تناول بعض الأطعمة التي تعمل على تحسين مزاجك والتقليل من حالة التوتر والقلق، والتي نذكرها على النحو التالي، وفقا لموقعي "timesofindia" و "everdayhealth".

- القهوة

تساهم القهوة في انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20٪ لدى النساء، ويرجع الفضل في ذلك إلى الكافيين، والذي بدوره ينشط إفراز هرمونات السعادة، وهما السيروتونين والدوبامين في الدماغ.

-المكسرات

تعتبر من أفضل الخيارات لكل من يعاني من اكتئاب الشتاء، وذلك لما تحتوية من البروتين والمغنسيوم، وتساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية، وذلك لأنها تفرز مادة التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج هرمون السعادة السيروتونين.

-الموز

الموز من أكثر الفواكه انتشارا في فصل الشتاء وهي محببة لكثير من الناس، ويساهم بنسبة كبيرة في علاج الاكتئاب، وذلك لاحتوائه على المغنسيوم والبوتاسيوم المهمين في تحسين الحالة المزاجية.

-العدس

يعتبر العدس الوجبة الأساسية للكثير من البيوت المصرية في فصل الشتاء، وقد يستعجب البعض من قدرته في تحسين حالتك النفسية، ولكنه يحتوي على حمض الفوليك، الذي يعمل على خفض احتمالية الإصابة بالاكتئاب بنسبة 78٪، مما يشعرك بحالة ذهنية أكثر هدوءًا وسعادةً.

-الشوكولاتة

لشوكولاتة تأثير ساحر في التخفيف من حالة الاكتئاب، وذلك لاحتوائها على الأندرومورفين والتربتوفان، وهما هرمونات تساهم في تحسين الحالة المزاجية والتخفيف من حدة الاكتئاب ورفع مستويات السعادة.