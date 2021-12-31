طريقة عمل البوريك بالجبنة في المنزل.. سهلة وبسيطة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من منا لم يمر بجانب فرن، ولم يقع بغرام رائحة المخبوزات وشعر أنه يريد شراء كل ما هو موجود، وخصوصا في الشتاء فرائحتها في المنزل تعطيك إحساس بالدفء، وتضيف طابعًا خاصًا على الأجواء، البوريك من أكثر المعجنات شهرة خصوصًا في المطبخ التركي، أغلب الأشخاص يحبونه، يمكن تناوله في وجبة الإفطار، أو حتى على مدار اليوم.

تقدم لك «هن» طريقة عمل البوريك بالجبنة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج علي قد الايد.

طريقة عمل البوريك بالجبنة في المنزل

المقادير

3 أكواب دقيق.

ربع كوب سمنة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1 بيضة.

فانيليا.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

رشة سكر.

ماء للعجن أو لبن.

الحشوة

جبنة قريش.

زعتر.

بقدونس.

شطة ناعمة.

زيت زيتون.

للوجه.

سمسم.

حبة البركة.

بيضة.

فانيليا.

طريقة تحضير بوريك بالجبنة

في وعاء يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملحثم تضاف البيضة والفانيليا والسمنة والماء، يقلب الخليط جيدًا حتى الحصول على عجينة تغطى العجينة وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها.

الحشوة

تخلط الجبنة مع البقدونس والقليل من زيت الزيتون أو الشطة أو الزعتر، تفرد العجينة بالنشابة وتقطع على شكل دوائر وسط وتحشى بخليط الجبنة المختلفة.

يدهن الوجه بخليط من البيض والفانيليا، ويرش الوجه بالسمسم أو حبة البركة، توضع في الفرن حتى تمام التسوية.

مشكلة تخمير العجينة في الشتاء

للتغلب على مشكلة تخمير العجينة في الشتاء إليك بعض النصائح التي تقدمها الشيف منال العام:

- من المهم أن تكون الخميرة والمكونات المستعملة في العجين بدرجة حرارة الغرفة العادية «المدفئة»، أي لا تكون باردة جدا، ويكون الماء أو السائل المضاف للعجينة دافئًا.

- لاختبار درجة حرارة السائل ضعي طرف إصبعك الصغير في السائل، وتحملي حرارة السائل لمدة 10 ثوان على الأقل ليصبح بدرجة الحرارة المطلوبة، ومن المهم تغطية العجينة كما هو مطلوب في الوصفة ووضعها في مكان دافئ بعيد عن مجرى الهواء حسب المدة المطلوبة في الوصفة.

- إذا كان مطبخك بارد، شغلي الفرن لعدة دقائق وأطفئي النار، ثم ضعي العجينة في طبق وغلفيها بالنايلون وضعيها داخل الفرن حتى تخمر جيدا.