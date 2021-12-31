بأقل من 100 جنيه.. زيني بيتك بشجرة الكريسماس واحتفلي برأس السنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشجار صناعية مضيئة، زينة بألوان مبهجة تملأ الشوارع والميادين احتفالًا برأس السنة الجديدة 2022، في البيوت المصرية لا يختلف الحال كثيرًا، إذ تحرص الأمهات على إدخال البهجة والفرحة في قلوب أطفالها وأسرتها لتزين البيوت بالديكور المناسب لرأس السنة، في جو عائلي مبهج وسعيد.

شيماء الحكيم، مصممة ديكور المناسبات، دخلت المجال منذ قرابة عام ونصف، لتتولى مهام تصميم ديكورات مناسبات مختلفة من قاعات الأفراح لخطوبة وأعياد الميلاد، وبالتأكيد مناسبة رأس السنة، يكثر فيها العمل والتصميمات المبهجة المختلفة، ويختلف الديكور حسب نوع المناسبة.

خلال حديثها لـ«هن»، ذكرت مصممة الديكور أنه يمكن لربات المنازل تزيين البيوت بزينة رأس السنة دون تكلفة عالية، فيمكن بأشياء ومشتريات بسيطة عملها مثل البلالين ولصقها في السقف أو عمل شجرة الكريسماس «هتعرفي تفرحي ولادك بحاجات بسيطة».

زيني بيتك بأقل من 100 جنيه

وتابعت «شيماء» أنه يمكن بمبلغ 100 جنيه عمل زينة رأس السنة «هتشتري ممكن كيس بلالين مشكل، ممكن تعمل فيونكات وبابا نويل بالبلالين وفي كيس ألعاب صغير، وفي رسومات كتير للكريسماس كل ده ممكن ميعديش 100 جنيه»، أما عن الأشياء الرئيسية في عمل زينة رأس السنة فهي الألوان الأبيض والأخضر والأحمر من البلالين وشجرة الكريسماس والألعاب.

أفكار مختلفة لزينة رأس السنة

من الأفكار المختلفة التي يمكن تنفيذها أيضًا في رأس السنة، الشموع الملونة مثل الأحمر والأخضر، التي يمكن تنسيقها في زوايا مختلفة بالمنزل لمنح الشعور بالدفء والبهجة معًا.

زينة المطبخ فلا يمكن الإغفال عن ديكور المطبخ يوم رأس السنة، باعتباره مملكة ست البيت، ويمكن تزيينه بأكاليل الزهور الصغيرة، التي تضفي لمسة غير متوقعة في المطبخ، وأيضًا استخدام الزهور الملونة منها البنفسجية، أو ذات الألوان المختلفة، لإعطاء روح جديدة بالمنزل قبل بداية العام الجديد.