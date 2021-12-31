الامارات | رجل مخمور يرتكب فعلاً مخلاً في غياب الزوجة

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل مخمور يرتكب فعلاً مخلاً في غياب الزوجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت حادثة مخزية في ولاية تاميل نادو الهندية، حيث نشرت الصحف الهندية أن رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا اغتصب ابنته البالغة من العمر 10 سنوات في منزله في غياب زوجته.

وبحسب ما أوردته الصحافة الهندية، كان المتهم تحت تأثير الكحول عندما اعتدى جنسيا على ابنته.

وفقًا لتقارير الصحف الهندية حول الحادث، روت الضحية وهي طالبة في الصف الخامس الابتدائي، محنتها المروعة لأمها بعد أن عادت الأخيرة إلى المنزل من العمل، وبعد ذلك ذهبت الزوجة على الفور إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها.

بناءً على شكوى الزوجة، سجلت الشرطة شكوى ضد المتهم بموجب المادة 7 (الاعتداء الجنسي) والمادة 8 (عقوبة الاعتداء الجنسي) من قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.

تم القبض على المتهم يوم الثلاثاء الماضي وتم تقديمه أمام محكمة "حماية الأطفال من الجرائم الجنسية" الخاصة، وبعد ذلك تم إرساله إلى الحجز القضائي في السجن.

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