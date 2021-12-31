الامارات | لمن يعانون من التهاب المفاصل: تناولوا هذا الغذاء

شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يعانون من التهاب المفاصل: تناولوا هذا الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن من المهم جدًا تناول نظام غذائي صحي ومتوازن إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل.

وتابعت الهيئة القول، إن تناول الطعام الصحي سيمنحك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي، طبقاً لصحيفة "إكسبريس".

وتقول مؤسسة التهاب المفاصل في المملكة المتحدة، إنه يجب على المريض تناول الفاصوليا "مرتين في الأسبوع" أو أكثر لدرء الأعراض المزعجة لالتهاب المفاصل.

وشرحت المؤسسة: "الفاصوليا مليئة بالألياف والمغذيات النباتية، والتي تساعد على خفض بروتين "c" التفاعلي، وهو مؤشر للالتهاب الموجود في الدم".

وأضافت أن الفاصوليا هي أيضًا "مصدر ممتاز وغير مكلف للبروتين" وغذاء يحتوي على مضادات الأكسدة حسب صحيفة سبق.

وتوضح المؤسسة الخيرية أنه على الرغم من عدم وجود نظام غذائي يمكن أن يعالج التهاب المفاصل، فقد ثبت أن بعض الأطعمة تقوي العظام وتحافظ على جهاز المناعة وتحارب الالتهابات.

وتقترح أن إضافة هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي المتوازن قد يساعد في تخفيف الألم وأعراض التهاب المفاصل الأخرى.

وقالت هيئة الخدمات الصحية: "إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعدك حقًا في التعامل مع التهاب المفاصل. ويضع الوزن الزائد ضغطًا زائدًا على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين، ما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل في الحركة".

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تخفف الألم بما يتيح للمرضى التعايش مع التهاب المفاصل، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في إبطاء تقدم الحالة وتقليل الالتهاب، من قبيل الإقلاع عن التدخين، حيث توضح مؤسسة "مايو كلينك": "يسبب التدخين ضغطًا على الأنسجة الضامة، ما قد يزيد من آلام التهاب المفاصل".

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