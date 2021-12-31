لهذه الأسباب.. لا يجب النوم بملابس دافئة حتى في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتاد الكثيرون على ارتداء عدد من طبقات الملابس أثناء عند النوم، خاصة في أيام الطقس البارد، دون إدراك أن ما نختار ارتدائه قد يؤثر على جودة نومنا ومظهرنا وحتى صحتنا.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، لماذا لا يجب النوم بملابس النوم الدافئة في الشتاء،وفق لموقع "برايت سايت".

- يؤثر على جودة نومك:

النوم بملابس نوم دافئة جداً يعني أنك تقضي ليلة مضطربة، لأن جسمك يحتاج للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة له طوال الليل.

القماش المثالي لوقت النوم هو القطن، لأنه يسمح للجلد بالتنفس ويساعدك على الشعور بالراحة، والكتان خياراً رائعاً لأن ألياف النسيج قابلة للتنفس والامتصاص.

- البثور:

عندما تتعرق أثناء النوم، يؤدي ذلك إلى ظهور نوع معين من البثور مثل حب الشباب، بالإضافة إلى انسداد المسام وتهيج الجلد.

ويساعدك اختيار ملابس النوم المصنوعة من "قماش الخيزران" في منع ظهور هذه البثور، حيث إن للنسيج خصائص مضادة للميكروبات، كما أنه أكثر نعومة وقدرة على الامتصاص من القطن.

- الإصابة بالالتهابات:

إذا كنت تتعرق في الليل، فستكون لديك فرصة أكبر للإصابة بعدوى جلدية، إذ تنمو البكتيريا بشكل كبير في الأماكن الرطبة والمظلمة، وعندما ترتدي بطبقات من الملابس الدافئة والبطانية، يمكنك إنشاء أرض خصبة مثالية للميكروبات.

- تؤثر على الصحة الإنجابية:

أظهرت دراسة أن الرجال الذين لا يرتدون بناطيل في الليل يحسنون من جودة الحيوانات المنوية لديهم، وعندما تذهب إلى الفراش مرتديًا ملابس داخلية ضيقة أو بيجاما دافئة، تتعرق المنطقة التناسلية، ويمكن أن يؤثر أيضًا على خصوبة المرأة إذ يؤدي العرق الزائد إلى الالتهابات.

- تمنع جسمك من ضبط درجة حرارته:

حين تشعر بالحر الشديد في السرير، تتوقف درجة حرارتك الأساسية عن الانخفاض، ما يمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً.

ويساعد انخفاض درجة الحرارة في الليل جسمك على التعافي بشكل أفضل ويمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك.

إذا كنت تبحث عن ارتداء شيء آخر غير البيجاما القطنية، يكون الحرير خياراً ممتازاً، إنه ينظم درجة الحرارة ويمكنه أن يبقي جسمك دافئاً في ليالي الشتاء الباردة بفضل الحرارة التي يتم الاحتفاظ بها بين نسيجه.