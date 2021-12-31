للمرأة.. هذا ما يحدث لجسمك إذا توقفتِ عن ارتداء البناطيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد البنطلون من أهم قطع الملابس التي يحرص الجميع على ارتدائه بشكل يومي، لكن يمكن أن تحدث أشياء معينة للجسم عند توقف المرأة عن ارتدائه لفترة من الوقت، بل ستتغير صحتنا أيضًا، ونستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

- التخلص من السيلوليت:

يساعد التوقف عن ارتداء الجينز الضيق على تجنب تفاقم السيلوليت، ويحدث ذلك نتيجة الضغط على الجلد لفترة طويلة، وبالتالي ظهور الخطوط البيضاء.

- تنظر إلى نفسك بعيون مختلفة:

ارتداء البناطيل يمكن أن يجعلك ترى نفسك أنحف مما أنت عليه، ما يساعد في الشعور الخاطئ بأننا لسنا بحاجة إلى ممارسة الرياضة.

لذا، إذا توقفت عن ارتدائه، تكتشف أن بعض أجزاء جسمك تحتاج إلى بعض من انتباهك ويمكن أن يكون هذا دافعًا قويًا لاختيار أسلوب حياة نشط.

- الوقاية من حرقة المعدة:

يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن البناطيل والأحزمة على المعدة إلى ارتداد الحمض، ما يسبب حرقة المعدة، لذلك، عندما نتوقف عن ارتدائه نشعر بضغط أقل على أعضائنا الداخلية.

- الشعور بحكة أقل:

أثناء ارتداء البناطيل، خاصة الضيقة، تتلمس الملابس بأجسادنا، وتبدأ في التورم والحكة، لكن عند الامتناع عن ارتدائه نشعر بحكة أقل.

- تجنب حب الشباب في الساق:

تسبب ارتداء بنطلون اليوجا أيضا الإصابة بحب الشباب والتهيج، كما أن العرق يتبخر بشكل أسوأ عندما ترتدي البنطلون، لذلك، يؤدي اتداء ملابس فضفاضة إلى تجنب الإصابة بحب الشباب.