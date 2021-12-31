ملكة جمال مصر السابقة في جلسة تصوير غريبة احتفالا بالكريسماس.. ملفوفة لفة هدايا «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، لجلسة تصوير جديدة بعدسات المصور محمد عاطف، احتفالًا بالكريسماس، وأعياد الميلاد.

ظهرت ملكة جمال مصر السابقة بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستانًا يشبه شجرة الكريسماس، مع حذاء طويل برقبة باللون الأحمر، فضلًا عن حزام ذهبي على الخصر جعلها تشبه لفة الهدايا.

وتألقت هبة السيسي، في ديكور يشبه الغابات، مع عدة أوضاع مختلفة للتصوير أظهرت رشاقتها وملامحها، التي اعتمدت على إبرازها باستخدام المكياج الصريح باللون الأحمر، مع رفع شعرها لأعلى لإظهار وجهها.

هبة السيسي تتحدث عن عودتها للفن ورأيها في مسابقة ملكة جمال مصر

وكانت ملكة جمال مصر 2004، هبة السيسي، كشفت من قبل لـ«هن»، عن استعدادات عودتها للفن مجددا من خلال فيلم جديد، ونيتها لتدشين قناة على اليوتيوب وتقديم برنامج، قائلة: «وسيلة كسب وربح مشروعة، ومفيش مانع منها».

وعن خوفها من قرارات فرض الضرائب، ردت: «مش مخاطرة لأني مع الضرائب، والدولة تأخذ حقها، طالما ده حق الدولة».

هبة السيسي تنتقد مسابقات ملكة جمال مصر

وعبرت هبة السيسي، عن رأيها في مسابقات ملكة جمال مصر، التي تقام حاليًا، قائلة: «المسابقة مبقتش عجباني»، موضحة أن السبب تغيير معايير الجمال ورئيس المسابقة.

وأشارت ملكة جمال مصر 2004، أن سبب الرفض هو تلك المعايير التي تبدلت تمامًا، عما كانت عليه في السابق، قائلة في تصريحات سابقة لـ «هُن»: «مبقاش يعجبني اللي بيحصل في المسابقة، وبطلت أتابعها منذ توقف يوسف السباعي عن تنظيمها، غير أن معايير الجمال اختلفت كتير من حيث الشكل والطول والوزن».