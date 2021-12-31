الامارات | فطر البقع البيضاء.. بكتيريا خارقة نادرة تشكل تهديدًا عالميًا

شكرا لقرائتكم خبر عن فطر البقع البيضاء.. بكتيريا خارقة نادرة تشكل تهديدًا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مسؤولو الصحة في ولاية أوريغون الأميركية عن ثلاث حالات من فطر داء البقع البيضاء، وهي عدوى نادرة وصفها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأنها تشكل مصدر قلق "خطير" للعالم، وذلك وفقا لما ذكره موقع RT

وأكد المسؤولون الحالات الثلاث في ولاية أوريغون ، وهي الأولى في الولاية، واكتشفت الحالة الأصلية في 11 ديسمبر، بينما عثر على الحالتين الأخريين في الأسابيع التالية، واندلع التفشي بولاية أوريغون.

وتعرف الباحثون على حالة فطر داء البقع البيضاء (Candida auris) لأول مرة في عام 2009، لكنها لم تظهر في الولايات المتحدة حتى عام 2013، ومنذ ذلك الحين عثر مركز السيطرة على الأمراض على أكثر من 1100 حالة سريرية إيجابية للعدوى، والتي تشمل كلا من الحالات المؤكدة والمحتملة، وفقا لموقعهم على الإنترنت، وأبلغت تكساس ونيويورك وإلينوي وكاليفورنيا وفلوريدا عن معظم الحالات، والتي تتراوح من 135 إلى 285.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدوى فطر داء البقع البيضاء "تمثل تهديدا عالميا خطيرا" وتنتشر في الغالب محليا من خلال مرافق الرعاية الصحية، ويوصف الفطر بأنه شديد العدوى ويمكن أن يسبب "عدوى غازية" شديدة في 5-10% من المصابين، ويمكن أن تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة، ويمكن للفطر أن ينتشر عبر المناطق الملوثة أو عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب به.

وقالت ياسمين تشودري، المدير الطبي للوقاية من العدوى في Salem Health، في أحدث إعلان أن جائحة "كورونا" أدى إلى "ارتفاع في الكائنات الحية المقاومة للأدوية المتعددة" مثل Candida auris.

وحذر مسؤولو الصحة في ولاية أوريغون من أن العدوى "بشكل خاص" تسبب التهابات خطيرة لأولئك الذين يعانون بالفعل من "مشاكل طبية خطيرة".



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