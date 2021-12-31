كورونا اليوم: عرض جديد لـ أوميكرون على الجلد.. وتحذيرات للمتعافين من خطر السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-عرض جديد لـ أوميكرون يظهر على البشرة

سلط تطبيق "زوي كوفيد" في المملكة المتحدة وهو عبارة عن منصة للإبلاغ الذاتي عن الأعراض، الضوء على أحد أعراض أوميكرون، والتي يمكن أن تظهر على بشرتك، وهي "الطفح الجلدي"، والذي غالبًا ما يرتبط بـ كورونا.

وأشارت دراسات سابقة إلى أنه قد يكون علامة على التهاب ناجم عن فيروسكورونا،و يشير تطبيق "زوي كوفيد" إلى أنه وفقًا للتردد، يجب اعتبار الطفح الجلدي "علامة رئيسية رابعة" لـ"كورونا".

تم الإبلاغ عن إصابة أصابع اليدين والقدمين بفيروس كورونا، المعروف أيضًا باسم تورم الأصابع، لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين والقدمين، مما قد يؤدي إلى الشعور بالألم والحكة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نوعان آخران من الطفح الجلدي الذي يمكن أن يترافق مع مرضى كورونا، وهما الطفح الجلدي من نوع خلايا النحل والطفح الجلدي الشائك.

في حين أن الأولى تظهر فجأة على شكل نتوءات ويمكن أن تتلاشى بسرعة، فإن الثانية تكون صغيرة ومثيرة للحكة وتشكل نتوءات حمراء في أي مكان من الجسم، منتشرة في المرفقين والركبتين وظهر اليدين والقدمين، وفقًا لموقع timesofindia.

-علماء يطورون اختبارا يكشف الإصابة بكورونا ومتغيراتها عن طريق الحرارة

طور باحثون روس استراتيجية طبية حديثة تساعد في اكتشاف الإصابة بالفيروس التاجي كورونا عن طريق الحرارة، وفقًا لما تم نشره في جريدة الكيمياء الحيوية التطبيقية وعلم الأحياء الدقيقة، فإن استخدام هذه الاستراتيجية سيجعل من الممكن إنشاء أنظمة اختبار عالمية للتعرف على أي نوع من المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا.

وعند ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا والذهاب لإجراء المسحة فإنها تأخذ وقتا لظهور النتيجة والتعرف إذا كان هذا الشخص بالفعل مصاب بكورونا أم لا، ولذا يسعى الباحثون للوصول لطرق حديثة تساعد بشكل سريع لاكتشاف حقيقة الإصابة، وجاء هذا التقرير في موقع " medicalxpress".

تعمل الدكتورة جوليا ماكاروفا ، الأستاذة المشاركة في كلية البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية HSE ، على اكتشاف بديل آخر لاختبارات المسحة (PCR) ، ومنها التضخيم الحراري بواسطة الحلقة (LAMP)، وتسمح طبيعة هذا الاختبار بتكاثر أجزاء معينة من الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي من العينات الحيوية للفيروس التاجي كورونا واستخدام علامات خاصة وخمائر للبكتيريا شديدة الحساسية الموجودة في الينابيع الساخنة.

الميزة الرئيسية لـهذا الاختبار على PCR هي أنه يمكن إجراء جميع التفاعلات بنفس درجة الحرارة.، وهذا يبسط ويسرع العملية، و لكن تطوير هذه الأنظمة أكثر تعقيدًا ولها بعض العيوب التي حدت سابقًا من استخدامها في أنظمة اختبار كورونا.

-طبيبة تحذر من خطر الإصابة بسرطان للأشخاص المتعافين من كورونا

أكدت نائبة رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة، الطبية تاتيانا سولوماتينا، أنه يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد -19 أن يصابوا بسرطان الرئة والجهاز الهضمي.

وأضافت: "هناك بالفعل تطورات معينة عند الأشخاص الذين أصيبوا لكوفيد -19 مع تلف أنسجة الرئة، وبعد فترة زمنية معينة، بدأ اكتشاف أمراض التهابية مرتبطة بأورام أنسجة الرئة، والجهاز الهضمي كثيرًا".

في وقت سابق، قال الطبيب ألكسندر سيرياكوف إن 18% من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19 والسرطان تؤدي إلى وفاة المريض، ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه إذا تسببت سلالة الفيروس التاجي الجديدة من أوميكرون في اندلاع جديد لكوفيد، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر إضافية للأشخاص المصابين بالسرطان، وفقًا لموقع "سبوتنيك".